Режим прекращения огня был нарушен 130 раз

2017-06-09 10:01 | www.apa.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 130 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Гушчу Айрым, Мезем, Джафарли Газахского района, Агдам, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.



Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Баш Гарвенд, Гарагашлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Гарвенд, Гараханбейли, Горган и Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.