ООН предупредила Турцию о возможных террористических атаках

2017-06-09 10:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ООН предупредила Турцию, Бельгию, Францию, Германию о возможных террористических атаках со стороны боевиков организации «Исламское государство» (ИГ), пишут в пятницу турецкие СМИ со ссылкой на отчет организации.

За последние месяцы ИГ изменило тактику, и в настоящее время его целью являются не Ирак и Сирия, а страны Европы, отмечается в отчете.

Также отмечается, что за последние пять месяцев в рядах ИГ значительно уменьшилось число иностранных боевиков.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство" , YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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