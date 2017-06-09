Сократилось число членов Азербайджанского фонда страхования вкладов

2017-06-09 10:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) исключил Caspian Development Bank из списка членов фонда в связи с присоединением к Atabank, говорится в сообщении ADIF, распространенном в пятницу.

18 апреля стало известно, что Caspian Development Bank в связи с реорганизацией будет ликвидирован и присоединен к Atabank. В соответствии с решением общего собрания акционеров этих банков председателем правления обновленного Atabank стал Даянат Гулиев, а председателем Наблюдательного совета - Фарах Мамедова. В связи с реорганизацией этих банков для оценки их активов привлечена международная консалтинговая компания PWC.

После объединения этих двух банков в Азербайджане действует 31 банк, в том числе два с государственным участием.

(Автор: Азад Гасанли)

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