В Хачмазе обнаружены полтонны мяса неизвестного происхождения

2017-06-09 10:22 | www.apa.az | 3

В Хачмазе обнаружены полтонны мяса неизвестного происхождения.

Как сообщает северное бюро АПА, мясо везли из Баку в Хачмаз. Сотрудники ветеринарного управления Хачмазского района и обеспечивающего карантинные мероприятия отдельного полицейского батальона Главного управления общественной безопасности МВД с целью предотвращения продажи вредного и непригодного к употреблению мяса приняли соответствующие меры.

