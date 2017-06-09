Между главами МИД Азербайджана и Пакистана проведен обмен письмами

2017-06-09 10:32 | www.apa.az | 3

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и советник премьер-министра Пакистана по иностранным делам Сартадж Азиз обменялись поздравительными письмами по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, в своем письме Э.Мамедъяров отметил, что характеризующиеся общей историей, культурой и религиозными ценностями азербайджано-пакистанские связи успешно развиваются во всех сферах и достигли уровня стратегического партнерства. По словам министра, взаимные визиты между президентами страны, в том числе предстоящий визит премьер-министра Пакистана в Азербайджан, а также взаимная поддержка на международной и региональной арене придают импульс развитию связей между двумя странами. Министр выразил надежду на то, что двустороннее и многостороннее сотрудничество между странами послужит процветанию народов Азербайджана и Пакистана, а также достижению регионального мира, безопасности и устойчивого развития. Министр выразил уверенность в том, что братские отношения между Азербайджаном и Пакистаном, основанные на успешном сотрудничестве, взаимодоверии и взаимопонимании, еще больше укрепятся в будущем.

Э.Мамедъяров выразил благодарность в связи с принятыми Сенатом и Национальной ассамблеей Пакистана резолюциями о принципиальной позиции Пакистана по скорейшему урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе суверенитета Азербайджанской Республики, принципов территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ.



В адресованном Эльмару Мамедъярову письме советник премьер-министра Пакистана по иностранным делам Сартадж Азиз подчеркивает, что исторические, религиозные и культурные связи между Пакистаном и Азербайджаном проявляются в двустороннем и многостороннем сотрудничестве. С.Азиз выразил заинтересованность Пакистана в еще большем расширении сотрудничества с Азербайджаном в политической, экономической, энергетической сферах и области обороны. Сартадж Азиз пожелал азербайджанскому народу продолжительного мира и процветания.