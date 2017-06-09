Ритм-группа «Natiq» выступит с концертным шоу в Габале

2017-06-09 10:34 | www.apa.az | 3

26 июня в Габале в Конгресс-центре имени Гейдара Алиева состоится концерт ритм-группы «Natiq» под руководством заслуженного артиста Азербайджана Натига Ширинова, а также выступления национального танцевального коллектива. Известный знаток азербайджанской национальной музыки, мастер игры на нагаре выступает с концертами по всему миру. На этот раз ритм-группа «Натиг» выступит со специальной композицией демострируя синтез национальных танцев в исполнении старинных музыкальных инструментов. Заслуженный артист Азербайджана Натиг Ширинов вместе со своим музыкальным коллективом выступит перед зрителями с композициями исполненными на церемониях открытия и закрытия международных спортивных мероприятий, как "Сары Гялин", "Гарабах", "Атяшгах", "Мехрибан", "Две души в одном сердце", "Есть Ритм - есть Жизнь". Эти концепции отражают новую жизнь национальной музыки и синтез мугама представленный первым ритм-композитором Азербайджана Натигом Шириновом. По словам Натига Ширинова, во время концерта вместе с ударными и ритмическими инструментами, будут использованы зурна, тютяк и многие другие национальные музыкальные инструменты.

Организатором концерта выступит Gilan Hospitality Group и сеть отелей Qafqaz. Исполнительный директор Gilan Hospitality Group Ельгюн Мамедов поделился со своими мнения о концерте: На протяжении нескольких лет город Габала принимает у себя ряд важных мероприятий, наиболее важным из которых является Габалинский международный музыкальный фестиваль.

Кроме этого, со стороны Gilan Hospitality Group и сеть отелей Qafqaz был организован грандиозный концерт всемирно известной турецкой танцевальной группы "Анадолу Атеши". В продолжение этих мероприятий, концерт ритм-группы «Natiq» и национального танцевального коллектива является шагом продуманным для проявления национальных ценностей среди туристов города Габала.

Ритм-группа «Natiq» была основана в 2001 году заслуженным артистом Натиком Шириновом. Основной целью группы является пропагандироватьсреди зарубежных стран Азербайджанскую национальную ритмическую музыку и наш национальный инструмент Нагара. В 2015 году группа организовала в Азербайджане Международный фестиваль Нагары, где приняли участие иполнители нагары из стран Турции, Ирана, Узбекистана и т.д. Кроме этого, группа неоднократно выступала с концертными программами в таких странах как Соединенные Штаты Америки, Польша, Турция, Румыния, Австрия, Россия.

Gilan Hospitality Group– это организация, которая предоставляет услуги в сфере туризма в Азербайджане. Основные объекты под управлением этой организации находятся в Баку, Габале и Ленкорани. Отели, которые находятся под управлением Gilan Hospitality Group, делятся на 3 группы: городские отели, резорт-отели и бутик-отели. Отели, которые находятся под управлением Gilan Hospitality Group, функционируют под брендом Qafqaz Hotels&Resorts.