В Одессе на концерте певицы Ирины Билык произошли столкновения – ФОТО + ВИДЕО

2017-06-09 10:35 | www.oxu.az | 3

В Одессе возбуждены два уголовных дела после столкновений между активистами и полицейскими во время концерта украинской певицы Ирины Билык.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщает телеканал 112 Украина со ссылкой на пресс-службу одесской полиции.

«Ряд активистов начали намеренно провоцировать полицейских, которые обеспечивали охрану публичного мероприятия, и посетителей концерта. Также эти граждане совершали хулиганские действия, толкались, бросались яйцами, выкрикивали нецензурную брань и оскорбляли гостей мероприятия», - сообщили в полиции.

В пресс-службе добавили, что среди посетителей концерта было много женщин с маленькими детьми.

Уголовные дела возбуждены по факту хулиганства и угрозы или насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

В августе 2015 года сообщалось, что украинская прокуратура проверяла законность въезда певицы Ирины Билык в Крым.

A.C.

