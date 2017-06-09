Глава МИД Азербайджана примет участие в открытии Expo2017 в Астане

2017-06-09 10:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с рабочим визитом в Казахстан, где примет участие в церемонии открытия Международной выставки Expo2017. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба министерства.

Тема выставки Экспо-2017 Астана - «Энергия будущего».

Выставка пройдет с 10 июня по 10 сентября 2017 года. На ней будут представлены около 100 стран и 10 международных организаций.