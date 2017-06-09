Международный аэропорт Гейдар Алиев существенно увеличил пассажиропоток

2017-06-09 10:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - За январь-май 2017 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 1,37 миллиона пассажиров, что на 34 процента превышает аналогичный показатель прошлого года. Только в мае было обслужено 315 тысяч пассажиров, сообщает в пятницу пресс-служба аэропорта.

На значительном увеличении пассажиропотока в прошлом месяце также сказалось проведение в Азербайджане IV Исламских игр солидарности - BAKU 2017. Все структуры гражданской авиации Азербайджана обеспечили высокий уровень обслуживания гостей и спортсменов, прибывших в страну в период Исламских игр.

За отчетный период на долю национального авиаперевозчика "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) пришлось 767 тысяч пассажиров, из которых 204 тысячи было перевезено на внутренних рейсах.

На международные рейсы пришлось 85 процентов пассажиров. 48,3 процента от международных перевозок бакинского аэропорта пришлось на долю AZAL, 51,7 процента - иностранных авиаперевозчиков.

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает 28 авиакомпаний, из них пять лоукостеров. С осени текущего года ожидаются полеты азербайджанской бюджетной авиакомпании Buta Airways.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.

Международному аэропорту Гейдар Алиев была присвоена престижная категория «4 Звезды» от Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

В марте текущего года бакинский аэропорт также возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.

(Автор: Максим Цурков)