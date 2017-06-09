В Мингячевире мужчина убил свою жену и двух малолетних детей
2017-06-09 10:46 | www.apa.az | 3
В Мингячевире мужчина убил свою жену и двух малолетних детей.
Как сообщает бюро АПА, Назим Гусейнов (1960 г.р.) зарезал свою жену Айнуру Гусейнову и детей – Гусейна Гусейнова (2009 г.р.) и Мадину Гусейнову (2012 г.р.).
Причины убийств пока неизвестны.
Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия. Н.Гусейнов задержан.
По факту в прокуратуре Мингячевирского района ведется расследование.