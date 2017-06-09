В Мингячевире мужчина убил свою жену и двух малолетних детей

2017-06-09 10:46 | www.apa.az | 3

В Мингячевире мужчина убил свою жену и двух малолетних детей.

Как сообщает бюро АПА, Назим Гусейнов (1960 г.р.) зарезал свою жену Айнуру Гусейнову и детей – Гусейна Гусейнова (2009 г.р.) и Мадину Гусейнову (2012 г.р.).

Причины убийств пока неизвестны.

Сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия. Н.Гусейнов задержан.

По факту в прокуратуре Мингячевирского района ведется расследование.