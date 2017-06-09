Эрдоган принял участие в ифтаре с семьями шехидов и солдатами – ФОТО

2017-06-09 10:40 | www.oxu.az | 3

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии ифтара бригады «Коммандос» №1.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Anadolu, Эрдоган открыл ифтар вместе с семьями шехидов и солдатами.

В церемонии, которая прошла закрытой для прессы, приняли участие экс-президент Абдулла Гюль, глава Генштаба Хулуси Акар, министр экологии и градостроения Мехмет Озхасеки, министр внутренних дел Сулейман Сойлу и другие официальные лица.

Н.О.

