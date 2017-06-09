Азербайджанская СК Ataİnsurance сдала в использование новое представительство и офисы по продажам

2017-06-09 10:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ОАО Ataİnsurance сдало в использование новое представительство «Барда», а в городах Гах и Бейлаган офисы про продажам.

Как говорится в сообщении компании, распространенном в пятницу, расширение сети обслуживания в регионах является одним из основных приоритетов развития ОАО Ataİnsurance. Открытые новые представительства позволят жителям городов Барда, Гах и Бейлаган, и также населению, проживающему в близлежащих населенных пунктах, удобно пользоваться всеми страховыми услугами, и обеспечат оказание клиентам профессионального и оперативного обслуживания во время наступления страховых случаев.

ОАО Ataİnsurance, входящее в Группу компаний AtaHolding, работает на рынке страхования с 2004 года. Компания предоставляет своим клиентам услуги по 28 видам страхования – 24 добровольным и четырем обязательным. СК Ataİnsurance также имеет лицензию на осуществление перестрахования. Является основателем и членом Бюро по обязательному страхованию. В целом, в сеть обслуживания Ataİnsurance входят более 40 филиалов, представительства и офисов.