Jewishpress: Азербайджан является жизненно важным примером для подражания

2017-06-09 10:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На фоне роста проявлений ненависти и нетерпимости во многих уголках мира Азербайджан является на протяжении веков примером толерантности, пишет в статье в издании Jewishpress американский раввин Израиль Барук.

«Почти два года назад я бродил по улицам преимущественно мусульманской страны - Азербайджана, надев символ еврейской веры – кипу, и не столкнулся ни с одним недобрым взглядом или словом. Это лишь один пример религиозной терпимости, который я увидел во время моей поездки, но это говорит о том, что культура Азербайджана приветствует все религиозные меньшинства», - пишет Барук.

Азербайджана - это страна, где многие религиозные общины живут в течение сотен лет бок о бок в мире, несмотря на то, что Азербайджан находится в нестабильном регионе, пишет раввин.

Азербайджанская нация является одной из немногих мусульманских наций, у которой развивались сильные двусторонние, в том числе экономические связи с Израилем, пишет автор.

Соединенные Штаты являются страной свободы, возможностей и терпимости, и крайне важно показать миру, что все религии могут сосуществовать в условиях мира и терпимости, как это происходит в Азербайджане. Один из способов сделать это - укрепить отношения США с Азербайджаном, пишет автор.

В мире, где нетерпимость является мощной и растущей угрозой, Азербайджан представляет собой жизненно важный пример для подражания. Настало время миру обратить внимание на эту страну, говорится в статье.

(Автор: Эльмира Таривердиева)