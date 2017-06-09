Международный аэропорт Гейдар Алиев в этом году обслужил более 1 млн. пассажиров

2017-06-09 10:50 | www.apa.az | 3

За январь-май 2017 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 1,37 млн. пассажиров, что на 34% превышает аналогичный показатель прошлого года. Только в мае было обслужено 315 тыс. пассажиров.

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе аэропорта, на значительном увеличении пассажиропотока в прошлом месяце также сказалось проведение в Азербайджане «IV Исламских игр солидарности - BAKU 2017». Все структуры гражданской авиации Азербайджана обеспечили высокий уровень обслуживания гостей и спортсменов, прибывших в страну в период «Исламских игр».

За отчетный период на долю национального авиаперевозчика «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) пришлось 767 тыс. пассажиров, из которых 204 тыс. было перевезено на внутренних рейсах. На международные рейсы пришлось 85% пассажиров. 48,3% от международных перевозок бакинского аэропорта пришлось на долю AZAL, 51,7% - иностранных авиаперевозчиков.

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает 28 авиакомпаний, из них пять лоукостеров. С осени текущего года ожидаются полеты азербайджанской бюджетной авиакомпании Buta Airways. Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.

Международному аэропорту Гейдар Алиев была присвоена престижная категория «4 Звезды» от Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

В марте текущего года бакинский аэропорт также возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.