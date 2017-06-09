Между Азербайджаном и Словенией проведены политические консультации

2017-06-09 10:57 | www.apa.az | 3

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов посетил с официальным визитом Словению с целью проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, в рамках визита Х.Халафов встретился с государственным советником Словении, заместителем министра иностранных дел этой страны госпожой Дарьей Бавдаж Курет. На встрече также принимали участие политический директор МИД Словении Матей Марн и другие официальные лица.

В рамках политических консультаций были обсуждены двусторонние связи между Азербайджаном и Словенией, проведен широкий обмен мнениями о развитии сотрудничества в таких сферах как экономика, торговля, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, коммуникации, энергетика, высокие технологии, культура и туризм.

Х.Халафов рассказал о нынешней ситуации в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, подчеркнул важность изменения основанного на оккупации статус-кво и освобождения оккупированных азербайджанских территорий для мирного урегулирования конфликта.

Х.Халафов сказал, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ Азербайджана не имеет альтернативы. Было отмечено, что урегулирование существующих в регионе конфликтов является важным фактором архитектуры общеевропейской безопасности.



Д. Бавдаж Курет отметила, что отношения между Азербайджаном и Словенией находятся на хорошем уровне, и что обе страны обладают широким потенциалом для еще большего развития этих связей. Она подчеркнула важность активизации между Азербайджаном и Словенией деловых кругов и межчеловеческих отношений. Одобряя существующие в Азербайджане безопасные и стабильные условия, Д. Бавдаж заявила, что Европейский союз заинтересован в этом.



На встрече также были обсуждены международные и региональные вопросы, вызывающие обоюдный интерес.