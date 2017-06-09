Суицид на Бакинском бульваре – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-06-09 10:53 | www.oxu.az | 3

Установлена личность гражданина, вчера вечером совершившего суицид на Бакинском приморском бульваре.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, им оказался житель поселка Ени Гюнешли Сураханского района Маариф Гусейнов.

Причины, побудившие его пойти на этот шаг, пока неизвестны.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

22:43 (08.06.2017)

В Приморском национальном парке Баку зарегистрирован факт суицида.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, спасатели Государственной службы надзора за кораблями малого водоизмещения и спасения на водах вытащили из воды тело мужчины, личность которого пока неизвестна.

По факту ведется расследование.

С.Б.

