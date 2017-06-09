Государственный долг Армении увеличился

2017-06-09 11:01 | www.trend.az | 3

Государственный долг Армении по состоянию конец мая 2017 года составил 6 миллиардов 95 миллионов долларов. Согласно данным Национальной статистической службы Армении, в апреле размер госдолга составлял 6 миллиардов 38,7 миллионов долларов. Следовательно, долг увеличился на 56,3 миллионов долларов, сообщает сайт 1in.am.

В структуре государственного долга внешний долг составил 4 миллиарда 373,5 миллионов долларов, увеличившись на 42,9 миллионов долларов. 550,9 миллионов долларов США долларов внешнего долга выпадает на долю Центрального банка Армении, а 5 миллиардов 544,1 миллионов – на долю правительства.

Внутренний долг Армении в конце мая составил 1 миллиард 170,6 миллионов долларов. По сравнению с апрелем он сократился на 14,4 миллионов долларов.

1 миллиард 40,3 миллионов долларов внутреннего долга выпал на долю приобретенных резидентами гособлигаций, 121,3 миллионов долларов составляют инвалютные гособлигации.