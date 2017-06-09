В Астане проходит встреча Сергея Лаврова и главы МИД Ирана

2017-06-09 11:02 | www.trend.az | 3

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом на полях саммита ШОС в Астане, передает корреспондент РИА Новости.

По его словам, Лавров прибыл в конгресс-центр, где проходит саммит ШОС, и сразу направился в комнату, где его уже ожидала иранская делегация.

Ранее источник в делегации главы МИД Ирана сообщил РИА Новости, что в Астане в пятницу может пройти встреча Лаврова и Зарифа.