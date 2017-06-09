Китайский клуб предложил за Роналду 200 миллионов евро

2017-06-09 11:08 | www.oxu.az | 3

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду продолжает вызывать интерес у различных клубов, передает Oxu.Az cо ссылкой на championat.

Согласно информации источника, один китайский клуб, название которого пока не разглашается, предложил за футболиста сборной Португалии 200 млн евро. Самому футболисту предлагают зарплату в размере 120 млн евро в год. Если бы трансферная сделка состоялась, то это была бы рекордная зарплата, так как до сих пор никому такого оклада не предлагали.

Следует отметить, что руководство китайского клуба настроено более чем серьёзно и намерено на следующей неделе вылететь в Мадрид, чтобы встретиться с президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом и провести с ним переговоры.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ», «Монако» и «Манчестер Юнайтед» предлагают за Роналду 180 млн евро.

Н.О.