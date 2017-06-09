Азербайджан и Словения намерены развивать сотрудничество в экономической сфере

2017-06-09 11:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Словения намерены развивать сотрудничество в экономической сфере. Договоренность об этом достигнута в ходе межмидовских консультаций, которые состоялись в рамках визита в эту страну замглавы МИД Азербайджана Халафа Халафова, говорится в пятницу в сообщении МИД.

Халафов провел переговоры с замминистра иностранных дел Словении Дарьей Бавдаж Курет.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества стран в таких сферах, как торговля, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, энергетика, высокие технологии, туризм и культура.

Замглавы МИД Словении отметила, что имеется хороший потенциал для развития сотрудничества стран и выразила заинтересованность Словении в расширении связей с Азербайджаном.