Япония заинтересована в укреплении отношений с Туркменистаном - император

2017-06-09 11:14 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Император Японии Акихито в своем послании президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю 25-летия установления дипотношений выразил заинтересованность в укреплении связей между странами.

"Отмечая 25-летие установления дипломатических отношений, искренне надеюсь, что основанные на принципах дружбы и сотрудничества отношения между двумя нашими странами будут и в дальнейшем укрепляться", - говорится в послании императора Японии.

Император Японии также отметил в своем послании, что теплые воспоминания вызывает встреча, состоявшаяся в марте 2015 года во время визита туркменского главы в Японию для участия в 3-й Международной конференции ООН по снижению риска стихийных бедствий.

Японские компании вовлечены в различные проекты по диверсификации туркменской экономики. С их участием в 2014 году в городе Мары был построен комплекс заводов по производству аммиака и карбамида. В июле 2016 года в городе Туркменабат был сдан в эксплуатацию завод серной кислоты.

В 2018 году планируется сдать в эксплуатацию завод по производству полиэтилена и полипропилена. Кроме того, ведется строительство завода по производству карбамида и аммиака в городе Гарабогаз Балканского велаята (области), а в Овадан-депе в Ахалском велаяте - завода по производству бензина из природного газа. По итогам визита в октябре 2015 года премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Туркменистан были подписаны меморандумы в области освоения природных ресурсов и развития транспортной инфраструктуры Туркменистана. Были также заключены соглашения по ряду проектов общей стоимостью 18 миллиардов долларов США.

(Автор: Гусейн Гасанов)