Просинечки прокомментировал новость о своем уходе в «Бурсаспор»

2017-06-09 11:20 | www.oxu.az | 3

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки выразил свое отношение к заявлениям о переходе на пост главного тренера команды «Бурсаспор» в Турции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом 48-летний специалист сообщил изданию Sportske Novosti.

Он отметил, что в контакте с официальными лицами «Бурсаспор» был 3 месяца назад, однако в настоящее время по этому вопросу нет никаких новостей:

«Последние 20 дней я был вместе со сборной, мы провели учебно-тренировочные сборы в Баку и Австрии. Мы готовимся к большой и важной игре против сборной Северной Ирландии, которая состоится в субботу».

Главный тренер заявил: «У меня есть контракт со сборной Азербайджана до конца отборочного цикла чемпионата мира 2018 года. Мы проделали огромную работу. Когда я пришел, сборная находилась на 132 месте в рейтинге ФИФА, сейчас находится на 76-й позиции. Я полностью настроен на предстоящую игру. Победа может поднять нас на второе место. Если ничего не будет мешать нам сконцентрироваться на игре, нам удастся это сделать».

Отметим, что в отборочном цикле чемпионата мира 2018 года в Группе С после пяти туров сборная Азербайджана с 7 очками расположилась на 4-м месте. 10 июня команда примет сборную Северной Ирландии, и в случае поражения коллектив, возглавляемый Робертом Просинечки, серьезно уменьшит шансы на выход из группы. Потому что в настоящее время у британцев, которые на 2 месте - 10 очков.

Э.А.

