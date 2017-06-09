В Азербайджане у спортивных федераций появятся новые обязательства

2017-06-09 11:32 | www.apa.az | 3

По инициативе президента Азербайджана предлагается дополнить новыми пунктами статью №11 (Права и обязанности республиканских спортивных федераций) закона «О физической культуре и спорте».

Как сообщает АПА, согласно предложенным дополнениям, одним из служебных обязанностей федераций должно быть обеспечение исполнения санкций в отношении спортсменов или их вспомогательного персонала, нарушивших требования закона «О борьбе с использованием допинговых средств в спорте» и национальные антидопинговые правила.

Кроме того, в случае, если республиканские спортивные федерации не будут исполнять вышеуказанное обязательство, это будет считаться нарушением, финансовая помощь из госбюджета им выделяться не будет.

Проект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса и будет обсужден 13 июня.