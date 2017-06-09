Бахар Мурадова: «Предположения в связи с обострением отношений между Россией и Азербайджаном безосновательны»

2017-06-09 11:32 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом заявила заместитель председателя парламента Бахар Мурадова.

По ее словам, отношения между Россией и Азербайджаном находятся на уровне двустороннего стратегического партнерства: «Мы являемся свидетелями того, что стороны постоянно выполняют все обязательства в рамках этих отношений. Азербайджан выполняет свои обязательства и всегда ждет адекватных шагов со стороны России. Думаю, до сегодняшнего дня в наших отношениях серьезных проблем не было.

Что касается инцидента, в связи с которым прозвучали заявления об обострении отношений - отмены регистрации ВАК, этот вопрос может быть решен только в правовой плоскости. Комментарии, рассчитанные на получение политических дивидендов, действительно могут привести к проблемам в отношениях. Соответствующие государственные структуры Азербайджана, парламент, представители гражданского общества и медиа должны ждать решения этого вопроса именно в правовых рамках».

Б.Мурадова сказала, что проживающие в России азербайджанцы являются гражданами России: «ВАК- это организация, созданная гражданами России азербайджанской национальности на основании законов Российской Федерации. Считаю, что независимо от принадлежности к какой-либо этнической и национальной группе, каждый должен знать и выполнять свои гражданские права и обязанности. К их правам следует относиться с уважением, они же, в свою очередь, должны выполнять свои обязанности».