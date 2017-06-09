Тереза Мэй не собирается уходить в отставку

2017-06-09 11:29 | www.oxu.az | 3

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не планирует уходить в отставку, несмотря на неутешительные для консерваторов итоги выборов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает BBC со ссылкой на свои источники.

Мэй выступит с заявлением в 10.00 (13.00 по бакинскому времени) по итогам выборов, завершившихся неудачным образом для правящей Консервативной партии, которую она и возглавляет.

По данным на 10.30 по бакинскому времени, количество мандатов у Консервативной партии составило 314, у Лейбористской - 261, на третьем месте Шотландская национальная партия с 35 мандатами. Либерал-демократическая партия получила 12 мест, Демократическая юнионистская партия - 10 мандатов, а Партия независимости - самая правая партия - не получила ни одного.

Н.О.