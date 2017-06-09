За две недели были ликвидированы несколько террористических ячеек - министр разведки Ирана

2017-06-09 11:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - За последние две недели в Иране были ликвидированы несколько террористических ячеек, сказал в четверг министр разведки страны Махмуд Алави, сообщает агентства IRNA.

Он сказал об этом в ходе посещения пострадавших в ходе недавних терактов в Тегеране.

Алави добавил, что за последние два года разведка Ирана предотвратила более 100 терактов в стране. В течение этого периода террористические ячейки были идентифицированы и их члены были арестованы силами безопасности.

По его словам, расследование по выявлению и аресту членов других террористических ячеек в стране продолжается.

Министр также предупредил официальные организации о необходимости принимать меры предосторожности и безопасности, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.

Как сообщило МВД Ирана, в среду две группы террористов одновременно осуществили нападения на территории мавзолея имама Хомейни и в парламенте Ирана. По данным МВД, первая группа террористов, состоявшая из двух человек, вторглась на территорию мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, после чего один из них совершил самоподрыв, второй был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.

Вторая группа террористов из четырех человек совершила нападение на парламент Ирана. Смертник привел в действие взрывное устройство. Еще трое террористов были ликвидированы силами безопасности. Замглавы МВД Ирана ранее сообщал, что четверо нападавших были одеты в женскую одежду. В результате терактов погибли 17 и были ранены 43 человека.

(Автор: Эльмира Таривердиева)