В Баку совершен налет на ломбард

2017-06-09 11:34 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате проведенных сотрудниками Главного управления уголовного розыска и отделения полиции №24 Управления полиции Низаминского района оперативно-розыскных мероприятий 26 мая был задержан житель города Баку Туран Акберов, подозреваемый в совершении разбойного нападения на один из ломбардов на проспекте Г. Гараева и вымогательстве 10000 манатов. Личность еще трех его сообщников пока не установлена.