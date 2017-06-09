Скончался министр энергетики Натиг Алиев
2017-06-09 11:38 | www.oxu.az | 3
Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев скончался в стамбульской клинике.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, состояние здоровья министра, проходившего лечение в стамбульской клинике Florence Nightingale, резко ухудшилось. Усилия врачей оказались тщетными.
Отметим, что в конце прошлой недели министр был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем, а затем отправлен в Турцию для продолжения лечения.
Натиг Алиев родился 23 ноября 1947 года в Баку.
Э.А.