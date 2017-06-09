Азербайджан осенью будет принят в ассоциативные члены Европейской организации по аккредитации

2017-06-09 11:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Центр аккредитации Азербайджана станет ассоциативным членом Европейской организации по аккредитации (EA), сказал в пятницу начальник Центра Сабиг Абдуллаев в ходе круглого стола на тему "Роль аккредитации в современной экономике".

По его словам, соответствующее решение будет принято в ноябре текущего года в ходе очередного заседания генеральной ассамблеи EA, которое пройдет в Берлине.

"В январе текущего года мы подали заявку на вступление в EA. В мае делегация Госкомитета по стандартизации, метрологии и патенту Азербайджана приняла участие в работе заседания генеральной ассамблеи EA, где было принято решение о принятии Центра аккредитации Азербайджана в качестве ассоциативного члена ЕА", - сказал Абдуллаев.

По его словам, Центр не намерен останавливаться на достигнутом и планирует стать полноправным членом EA.

Публичное юридическое лицо "Центр аккредитации Азербайджана" было создано в соответствии с указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева о дополнительных мерах по усовершенствованию управления в сферах метрологии, аккредитации и охраны объектов патентного права от 11 февраля 2017 года. Основными функциями Центра являются обеспечение соблюдения принципов и правил аккредитации, проведение аккредитации структур по оценке (подтверждению) соответствия, и осуществление представительства в международных структурах в этой сфере.

(Автор: Анвар Мамедов)