Натиг Алиев скончался в Стамбуле

2017-06-09 11:35 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА-Экономикс, состояние министра, который лечился в стамбульской клинике «Florence Nightingale», резко ухудшилось.

Напомним, на прошлой неделе министр был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем. Для продолжения лечения он на самолете был отправлен в Турцию. Министр проходил лечение в клинике «Florence Nightingale» в районе Шишли Стамбула, которая является специализированной клиникой в области лечения болезней сердца.

Отметим, Натиг Алиев родился 23 ноября 1947 года в городе Баку.