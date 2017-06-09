ГЭЦ: В связи с приемом на госслужбу имеется более 1000 вакансий

2017-06-09 11:42 | www.apa.az | 3

«В результате проведенных за 10 лет конкурсов по приему на государственную службу более 6000 граждан Азербайджана заняли вакантные должности. Более 80 процентов из них – это молодые люди. Большинство из них уже добились карьерного роста».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Бахрам Халилов.

Он отметил, что в настоящее время в связи с приемом на государственную службу по 5-7 классификациям имеется более 1000 вакантных мест.