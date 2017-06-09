В Азербайджане могут прекратить финансирование спортивных федераций

2017-06-09 11:44 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане спортивным федерациям даются новые права и обязанности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим в статью 11 закона «О физкультуре и спорте» планируется добавить пункты 11.2.9 и 11.2-1.

Согласно пункту 11.2.9, если спортивная федерация применяет в отношении спортсмена или его вспомогательного персонала санкции в соответствии с законом «Противодействие использованию допинговых средств и (или) методов в спорте» и правилами национальной антидопинговой структуры, то она должна обеспечить исполнение этих санкций.

Согласно пункту 11.2-1, невыполнение спортивными федерациями республики обязательств, предусмотренных статьей 11.2.9 этого закона, считается нарушением и становится причиной прекращения финансовой поддержки из госбюджета до выполнения данных требований.

Отметим, что изменения включены в повестку дня внеочередного пленарного заседания Милли Меджлиса, которое пройдет 13 июня.

Э.А.

