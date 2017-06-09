В Индии придумали способ строительства дорог из пластикового мусора – ФОТО

2017-06-09 11:50 | www.oxu.az | 3

Индийское правительство обязало дорожные компании использовать пластиковые отходы при строительстве дорог. Это позволит решить проблему переработки пластиковых отходов и сократит расходы природных ресурсов. Технологию такого строительства разработал профессор Раджагопалан Васудеван, прозванный на родине Пластиковым Человеком.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, идея использовать пластик при строительстве дорог пришла в голову профессору ещё в конце 90-х годов. Он смотрел передачу, в которой обсуждалась проблема переработки пластиковых отходов, и услышал, что пластик растворяется и загрязняет водоёмы. Это показалось профессору странным: нефтепродукты не должны так легко растворяться в воде.

Раджагопалан Васудеван провёл ряд экспериментов и выяснил, что пластик плохо растворяется в воде, зато если смешать его с нагретым битумом, можно получить прочное и дешёвое покрытие. В 2006 году колледж, в котором работает профессор, запатентовал эту технологию.

Для изготовления качественно дорожного покрытия можно использовать пластиковую посуду, бутылки, упаковки и даже пакеты. Пластик тщательно измельчают, после чего нагревают и смешивают с горячим битумом. Таким образом решаются сразу две проблемы: утилизируются пластиковые отходы и уменьшаются затраты битума. Кроме того, изготовленное по этой технологии дорожно полотно долговечнее традиционного.

Индийской технологией строительства дорог заинтересовались и в других странах. Профессор утверждает, что другие государства получат её после того, как будет решена дорожная проблема в самой Индии.

Н.О.