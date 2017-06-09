Лавров обсудил с Зарифом в Астане ситуацию с Катаром

2017-06-09 11:51 | www.trend.az | 3

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на полях саммита ШОС в Астане обсудил с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом урегулирование в Сирии и влияние на этот процесс ситуации, сложившейся вокруг Катара: Москва и Тегеран убеждены, что кризис вокруг Дохи может разрешиться только путем диалога, передает РИА Новости.

"Говорили о продвижении в сирийском урегулировании и о том, какое влияние на эти процессы и наши общие усилия может оказать история вокруг Катара", — сказал Лавров журналистам.

По его словам, Москва и Тегеран выступают за то, "чтобы этот кризис был разрешен за столом переговоров, чтобы все озабоченности были сняты через диалог".

Встреча российского и иранского министров прошла на фоне серьезного обострения обстановки в регионе Персидского залива, причем Иран, по некоторым сообщениям, сыграл в этом значительную роль. Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути, Сенегал отозвал своего посла в Катаре.