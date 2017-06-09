В Стамбуле могут снести новостройки, портящие облик города

2017-06-09 11:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле могут снести новостройки, которые портят облик города, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал соответствующие поручения министерству окружающей среды и градостроительства страны.

Речь, в частности идет о новостройках в районе города, где находится одна из известнейших мечетей Стамбула - Сулеймания.

Сулеймания является творением архитектора Мимара Синана, одним из архитектурных памятников мирового значения.

Ранее сообщалось, что, начиная с 2011 года, в рамках проекта градостроительства в Стамбуле, а также ряде других крупных городов страны начался строительный бум.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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