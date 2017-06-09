Комиссия посетила Мемориальный комплекс геноцида в Губе
2017-06-09 11:51 | www.apa.az | 3
Члены Комиссии по расследованию сложившейся в Мемориальном комплексе геноцида в Губе ситуации и подготовке соответствующих предложений сегодня посетили Губинский район.
Как сообщает северное бюро АПА, делегация во главе с председателем комиссии, помощником президента Азербайджана Али Гасановым посетила участок массового захоронения в Мемориальном комплексе геноцида.
Членам комиссии была предоставлена информация о комплексе.
После посещения в Исполнительной власти Губинского района под председательством Али Гасанова проводится совещание, посвященное анализу ситуации в Мемориальном комплексе геноцида.