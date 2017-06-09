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Генконсульство: Натиг Алиев скончался - ОБНОВЛЕНО

2017-06-09 12:01 | www.apa.az | 3

Об этом турецкому корреспонденту АПА-Экономикс сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле.

11:35

Проходивший лечение в Стамбуле министр энергетики Натиг Алиев скончался.

Как сообщает АПА-Экономикс, состояние министра, который лечился в стамбульской клинике Florence Nightingale, резко ухудшилось.

Напомним, на прошлой неделе министр был доставлен в Центральную больницу нефтяников из-за проблем с сердцем. Для продолжения лечения он на самолете был отправлен в Турцию. Министр проходил лечение в клинике Florence Nightingale в районе Шишли Стамбула, которая является специализированной клиникой в области лечения болезней сердца.

Отметим, Натиг Алиев родился 23 ноября 1947 года в городе Баку. В 1970 году он окончил Азербайджанский нефтехимический институт им. М.Азизбекова по специальности горного инженера-геолога. С 1993 года по 2005 год Натиг Алиев  занимал должность президента Госнефтекомпании Азербайджана, председателя совета директоров. С 2005 по 2013гг занимал должность министра промышленности и энергетики Азербайджана. Распоряжением президента Азербайджана от 22 октября 2013 года был назначен на должность министра энергетики. Н.Алиев является автором свыше 100 научных работ, статей, книг.

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