CinemaPlus стал официальным партнером гроссмейстера Теймура Раджабова – ФОТО

2017-06-09 11:56 | www.oxu.az | 2

Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus стал официальным партнером чемпиона мирового масштаба - шахматиста Теймура Раджабова, который принимает участие в Гран-при и соревнуется с сильнейшими гроссмейстерами мира.

Как передает Oxu.Az, в качестве городов проведения Гран-при были выбраны крупнейшие мировые центры: Шарджа (Арабские Эмираты), Москва (Россия), Женева (Швейцария) и Пальма-де-Майорка (Испания). По итогам серии будут определены два победителя, которые сразятся за право бросить вызов действующему чемпиону мира по шахматам Магнусу Карлсену в Турнире претендентов 2018. Призовой фонд каждого этапа составляет 130 тыс. евро.

Кинотеатр CinemaPlus надеется, что победителем этого мирового соревнования станет именно гроссмейстер Теймур Раджабов и принесет очередную важную награду для Азербайджана.

Официальный сайт турнира: https://worldchess.com/player/teimour-radjabov/

A.C.

