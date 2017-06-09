На юге Москвы появится памятник Чингизу Айтматову

2017-06-09 12:03 | www.oxu.az | 2

В Южном административном округе Москвы установят памятник писателю Чингизу Айтматову, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

Соответствующее решение единогласно одобрено на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме.

Скульптура появится на пересечении Павловской улицы с Подольским шоссе в сквере, который в апреле 2017 года был назван в честь Айтматова.

С инициативой об установке монумента обратилась киргизская сторона. Она должна взять на себя финансирование создания памятника.

В 2018 году будет отмечаться 90 лет со дня рождения Айтматова.

Айтматов – автор многочисленных рассказов, повестей («Джамиля», «Тополек мой в красной косынке», «Первый учитель», «Прощай, Гульсары!») и ряда романов («Белый пароход», «Буранный полустанок», «Тавро Кассандры»). Он писал на русском и киргизском языках. Многие из его произведений экранизированы.

Писатель умер в 2008 году, не дожив нескольких месяцев до 80-летнего юбилея.

A.C.

