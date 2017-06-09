ГЭЦ будет проводить прием на государственную гражданскую службу

2017-06-09 12:14 | www.apa.az | 2

В Азербайджанском техническом университете проведено мероприятие на тему «Значение и суть системы государственной службы».

Как сообщает АПА, заместитель председателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра Бахрам Халилов отметил, что в течение последних 15 лет в Азербайджане создана новая современная система госслужбы.

Б.Халилов заявил, что до создания упраздненной уже Комиссии по вопросам государственной службы при президенте Азербайджана во время приема на госслужбу возникал ряд проблем.

По словам Б.Халилова прием на государственную гражданскую службу будет проводить ГЭЦ.

Начальник отдела ГЭЦ Вюгар Аскеров выступил на тему «Азербайджанская модель приема на госслужбу». Он отметил, что в Азербайджане по статистике 2015 года число госслужащих составляло 30 123 человека.

Мероприятие продолжилось выступлениями.