Накапливайте средства с Mücrü!

2017-06-09 12:10 | www.oxu.az | 2

Для лиц, желающих хранить свои средства в надежном месте, пополнять их и получать дополнительную прибыль, Expressbank предлагает вклад Mücrü. При размещении депозита минимальной суммой в 50 AZN/USD и сроком в 12, 24 или 36 месяцев клиенты смогут получить прибыль до 15,5%.

Преимущества вклада Mücrü:

- Возможность пополнения суммы вклада;

- Возможность ежемесячного снятия процентов и накопления;

- Банковская карта в подарок;

- Возможность открытия вклада на имя третьего лица;

- Возможность получения кредита на основе депозита.

Благодаря быстрому обслуживанию, высоким процентным ставкам и выгодным условиям оформления, Expressbank превратится в ваш надежный и стабильный источник дохода. Следует отметить, что в рамках принятых Азербайджанским фондом страхования вкладов условий все депозиты, размещенные как в иностранной, так и в национальной валюте, застрахованы.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/expressbank.

Л.А.