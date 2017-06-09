Азербайджан выбрал стадион для игр с Сан-Марино и Чехией

2017-06-09 12:16 | www.oxu.az | 2

Определился стадион, где сборная Азербайджана по футболу проведет следующие два домашних матча в рамках отбора к Чемпионату мира 2018 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, подопечные Роберта Просинечки сыграют с Сан-Марино и с Чехией на бакинском олимпийском стадионе.

Матч Азербайджан – Сан-Марино пройдет 4 сентября, а игра Азербайджан – Чехия – 5 октября.

Отметим, что завтра сборная Азербайджана сыграет отборочный матч ЧМ-2018 с Северной Ирландией на стадионе имени Тофика Бахрамова.

Э.А.

