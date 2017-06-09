Скончался министр энергетики Азербайджана (версия 2)

2017-06-09 12:15 | www.trend.az | 2

Добавлена биография министра (первая версия опубликована в 11:40)

БАКУ /Trend/ - В пятницу на 70-м году жизни скончался министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

Ранее министр был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Натиг Ага Ами оглу Алиев родился 23 ноября 1947 года в Баку. Являлся выпускником Азербайджанского института нефти и химии.

Профессиональную деятельность Натиг Алиев начал в тресте "Азерморнефтеразведка" Всесоюзного производственного объединения “Касморнефтегазпром”. За свою карьеру он успел поработать в различных нефтегазовых предприятиях и институтах.

В 1993 году Натиг Алиев стал президентом и председателем Совета директоров Государственной нефтяной компании Азербайджана, с 1994 года - председателем Руководящего комитета проекта по разработке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, с 2002 года - председателем Совета директоров компании BTC Ko (Баку-Тбилиси-Джейхан), с 2005 года - президентом Азербайджанского конгресса нефтяников.

В 2005 году Натиг Алиев был назначен на пост министра промышленности и энергетики, а с 2013 года - на пост министра энергетики Азербайджана.

Являлся академиком Международной восточной академии нефти, членом-корреспондентом Международной инженерной академии (Россия), доктором экономических наук. Также Натиг Алиев - автор более ста научных работ, статей и книг.

Натиг Алиев был удостоен ордена “Шохрат” (Азербайджан) за заслуги в нефтяной промышленности, почетных званий “Заслуженный инженер” (Азербайджан), “Заслуженный энергетик” (СНГ), ордена “Славы” (Грузия), Ордена Почетного легиона (Франция), ордена “Курмет” (Казахстан), ордена “Командор большого креста” (Польша), медали “20-летие независимости Казахстана”, почетного диплома Румынии за высокие заслуги в развитии румынских и общемировых ценностей в международных отношениях, а также орденов и медалей различных международных академий.