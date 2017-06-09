В Турции совершено нападение на воинскую часть, двое раненых

2017-06-09 12:16 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Хатай на границе с Сирией совершено вооруженное нападение на воинскую часть, пишут в пятницу турецкие СМИ.

В результате нападения ранены двое военнослужащих ВС Турции.

О личности нападавших не сообщается, проводятся меры по их задержанию.

По предварительным данным, за нападением на воинскую часть стоит террористическая Рабочая партия Курдистана (РПК).

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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