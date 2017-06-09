Отобраны два новобранца для X-Fighters – ВИДЕО

2017-06-09 12:23 | www.oxu.az | 2

Народный отбор новобранцев среди фристайлеров, прежде никогда не принимавших участие в Red Bull X-Fighters, завершился: выбраны два фаворита - один по результатам голосования, другой выбран жюри.

Опытный 31-летний бразилец Фред Кирийос набрал подавляющее большинство голосов в глобальном зрительском опросе, который Red Bull провел на официальном сайте шоу в апреле и мае 2017 года: за него проголосовали 13720 человек.

Второго новичка выбрало жюри - это 20-летний Кристиан Мейер из Испании. Мейер набрал совсем немного голосов, не попал даже в TOP-10. Однако, жюри посчитало, что у него впереди блистательная карьера.

Оба райдера выступят 7 июля в Лас-Вентасе вместе с постоянными участниками X-Fighters.

Второй результат в голосовании так же показал бразилец, 37-летний Клаудиньо - у него 10791 голос. С огромным отставанием на третьем месте расположился 19-летний немец Люк. 4-е у испанца Кросс Криса. Россияне - Павел Антонов и Николай Иванков - оба в TOP-6 с 1660 и 671 голосом.

Э.А.