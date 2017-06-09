В некоторых районах Азербайджана пройдут ливни, уровень воды в реках повысится

2017-06-09 12:39 | www.apa.az | 3

10 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ближе к ночи в некоторых частях полуострова ожидаются кратковременные дожди.

Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-21°, днем 27-32° тепла, в Баку ночью 19-21°, днем 29-31° тепла.

Атмосферное давление снизится с 758 мм до 754 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80% и днем – 45-55%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако в первой половине дня в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Местами будут ливни. Подует временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 32-37° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла.

10-11 июня в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Местами будут ливни, град. Подует временами порывистый западный ветер. Уровень воды в реках повысится.