Беспрецедентный случай в Азербайджане: 88-летний мужчина подал на развод – ВИДЕО

2017-06-09 12:30 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане 88-летний мужчина решил развестись со своей женой, и находящиеся в почтенном возрасте супруги уже обратились в суд.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, об этом сообщил адвокат супруги мужчины - Асиф Абдуллаев.

Вдобавок ко всему, по словам А.Абдуллаева, пожилой человек намерен лишить свою супругу прав на квартиру, в которой они проживают. Отмечается, что он нашел себе новую пассию, помоложе, на которой намерен жениться, и не желает, чтобы новая спутница жизни проживала с бывшей женой на одной жилплощади.

Примечательно, что в качестве причины развода мужчина назвал свою ревность.

Психолог Эльнур Рустамов отмечает, что развод пожилой пары, в любом случае, является отрицательным примером для общества. По его словам, члены семьи таких людей тоже несут моральную ответственность за развод.

И.Н.