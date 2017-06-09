Cестре экс-президента Южной Кореи предъявили обвинения в мошенничестве

2017-06-09 12:37 | www.oxu.az | 3

Младшей сестре экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе предъявили обвинения в мошенничестве, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

По данным Yonhap, в 2014 году женщина получила 89 тысяч долларов от главы организации социального обеспечения, пообещав контракт на поставку её продукции.

По словам прокуроров, сестра политика не могла выполнить обещания, так как у неё не было необходимых связей.

Женщина отрицает все обвинения. По словам истца, она вернула все средства, однако по закону подозреваемый в мошенничестве может быть наказан и после возвращения денег.

Напомним, в марте Конституционный суд утвердил импичмент Пак Кын Хе из-за причастности политика к крупному коррупционному скандалу. В апреле экс-главе государства предъявили обвинения во взяточничестве.

Н.О.