Стартовали XXIV Чемпионат Баку и Первенство Азербайджана по мужской и женской спортивной гимнастике (ФОТО)

2017-06-09 12:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики стартовали XXIV Чемпионат Баку и Первенство Азербайджана по мужской и женской спортивной гимнастике, а также XXIV Первенство Азербайджана по акробатике.

В соревнованиях принимают участие 134 гимнаста, представляющие Бакинскую школу гимнастики, Республиканский Олимпийский спортивный лицей, клубы “Оджаг Спорт", “Нефтчи”, Спортивную школу Низаминского района, а также Балакен, Шабран и Сумгайыт.

Первый день соревнований начался выступлениями спортивных гимнасток в возрастных категориях "начинающие", "малыши", "юниоры", "пре-юниоры" и "дети".

Затем к состязаниям подключатся акробаты. Женские группы, женские, смешанные и мужские пары в возрастных группах "юниоры", "пре-юниоры" и "дети" продемонстрируют свое мастерство на соревновательной площадке.

Второй день турнира продолжится выступлениями акробатов, после чего в борьбу за медали вступят спортивные гимнасты. Соревнования завершатся выступлениями спортсменов в возрастных категориях "юниоры", "пре-юниоры", "дети", "малыши", "младшие" и "самые маленькие".

(Автор: Максим Цурков)