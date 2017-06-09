Руководство детского дома о пытках 19-летней девушки – ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ + ВИДЕО

2017-06-09 12:44 | www.oxu.az | 3

Председатель Общественного объединения «Забота о детских домах» Сахиб Теймуров распространил на интернет-ресурсах информацию о том, что в детском доме смешанного типа в Шеки избили и пытали воспитанницу Айсель Гусейнову. В связи с этим по поручению омбудсмена Эльмиры Сулеймановой сотрудники Шекинского регионального центра 7 июня 2016 года провели разбирательство в Детском доме смешанного типа в Шеки.

Как сообщили Oxu.Az в аппарате омбудсмена, по словам заведующей учреждением Ильхамы Мамедовой, Айсель Гусейнова, 1998 года рождения, с 2007 года является воспитанницей Детского дома смешанного типа в Шеки и в настоящее время получает образование в Профессиональной школе.

В детский дом девочку привела ее бабушка. Отец Айсель скончался, а мать постановлением Гахского районного суда в 2013 году была лишена родительских прав.

И.Мамедова также отметила, что ознакомилась с информацией о том, что учительница А.Гусейновой Мирвари Аскерова избивала и пытала ее.

По ее словам, Мирвари Аскерова с 1987 года работает воспитательницей в Детском доме смешанного типа в Шеки. Она никогда не оказывала психологического или физического давления на А.Гусейнову.

В ходе разбирательств сотрудники Шекинского регионального центра Омбудсмена провели конфиденциальную встречу с А.Гусейновой. Во время встречи девочка заявила, что никогда не подвергалась насилию со стороны учителей, заведующая и преподаватели детского дома всегда относились к ней с заботой.

Также А.Гусейнова заявила, что летом 2016 года в детский дом пришел человек, представившийся Сахибом Теймуровым, и встретился с ней и другими воспитанниками. Человек сказал, что сам вырос в детском доме и хочет помочь.

По словам А.Гусейновой, С.Теймуров попросил ее встретиться с ним наедине и повторить, что он скажет, пообещав дать за это 20 манатов. Девушка повторила слова С.Теймурова о том, что воспитательница М.Аскерова избивает и пытает ее. С.Теймуров снял сказанное ею на видеокамеру и дал А.Гусейновой 20 манатов.

На конфиденциальной встрече с другими воспитанниками детского дома те заявили, что не подвергались никакому психологическому или физическому воздействию.

По словам заведующей детского дома И.Мамедовой, ни один воспитанник учреждения никогда не подвергался пыткам. В связи с произошедшим инцидентом 07.06.2017 было совершено официальное обращение в Шекинское районное отделение полиции.

В Шекинском районном отделении полиции подтвердили получение заявления от И.Мамедой, пообещав провести соответствующее расследование.

З.Г.

